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В Москве эвакуировали спортивный клуб в "Олимпийском" после телефонного звонка

Происшествия
6 октября, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Сообщается об эвакуации около 500 человек

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Спортивный клуб на территории СК "Олимпийский" в центре Москвы эвакуировали в пятницу вечером, передает корреспондент ТАСС.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, эвакуировали около 500 человек.

Как пояснили в администрации спортивного клуба World Class на территории комплекса, эвакуация прошла после телефонного звонка. Членов клуба и тренерский состав также экстренно попросили покинуть здание и автостоянку "Олимпийского".

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