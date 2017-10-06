В Москве эвакуировали спортивный клуб в "Олимпийском" после телефонного звонка

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Спортивный клуб на территории СК "Олимпийский" в центре Москвы эвакуировали в пятницу вечером, передает корреспондент ТАСС.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, эвакуировали около 500 человек.

Как пояснили в администрации спортивного клуба World Class на территории комплекса, эвакуация прошла после телефонного звонка. Членов клуба и тренерский состав также экстренно попросили покинуть здание и автостоянку "Олимпийского".