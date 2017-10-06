СМИ: в Мексике похищенный фоторепортер найден убитым

МЕХИКО, 6 октября. /ТАСС/. Мексиканский фоторепортер Эдгар Даниэль Кастро в пятницу найден мертвым в районе аэропорта города Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом сообщила электронная версия газеты El Universal. Тело со следами пыток обнаружено у железнодорожного полотна.

В среду утром трое мужчин, представившихся сотрудниками полиции, увезли Кастро в неизвестном направлении. Позднее утверждения о причастности правоохранительных органов к похищению получили официальное опровержение.

Кастро стал 10-м журналистом, убитым в Мексике в этом году, указала газета La Jornada. По данным cпециальной прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99,85% правонарушений в отношении журналистов остаются безнаказанными. С 2000 года в латиноамериканской стране 104 сотрудника СМИ стали жертвами преступников.