СМИ: в Мексике похищенный фоторепортер найден убитым

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МЕХИКО, 6 октября. /ТАСС/. Мексиканский фоторепортер Эдгар Даниэль Кастро в пятницу найден мертвым в районе аэропорта города Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом сообщила электронная версия газеты El Universal. Тело со следами пыток обнаружено у железнодорожного полотна.
В среду утром трое мужчин, представившихся сотрудниками полиции, увезли Кастро в неизвестном направлении. Позднее утверждения о причастности правоохранительных органов к похищению получили официальное опровержение.
Кастро стал 10-м журналистом, убитым в Мексике в этом году, указала газета La Jornada. По данным cпециальной прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99,85% правонарушений в отношении журналистов остаются безнаказанными. С 2000 года в латиноамериканской стране 104 сотрудника СМИ стали жертвами преступников.