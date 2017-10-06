СМИ: людей эвакуировали с центральной площади Страсбурга

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция Страсбурга эвакуировала в пятницу с площади Клебера людей из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, анонимный звонок с угрозой взрыва поступил в находящийся на площади офис агентства AFP. Сотрудники агентства также были эвакуированы.

Все расположенные там магазины закрыты. К месту происшествия прибыли службы безопасности.