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Ространснадзор обратится в прокуратуру для проверки перевозчика после ДТП в Подмосковье

Происшествия
6 октября, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Сотрудники ведомства осмотрят место ДТП и изучат обстоятельства, ставшие причиной происшествия

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Руководство Ространснадзора планирует обратиться в прокуратуру для проведения внеплановой проверки перевозчика, допустившего ДТП с автобусом в Подмосковье, в результате которого погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении Ространснадзора.

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"В ближайшее время Ространснадзор обратится в прокуратуру для принятия решения о проведении внеплановой проверки перевозчика", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители ведомства осмотрят место ДТП и изучат обстоятельства, ставшие причиной случившегося.

В пятницу в 15:30 мск на 3-м км автодороги в обход города Коломны рейсовый автобус MAN, следовавшего по маршруту "Москва - Озеры", опрокинулся в кювет. Всего в автобусе находились 39 пассажиров. В результате ДТП пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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