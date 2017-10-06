В магазинах крупнейшей торговой сети Швейцарии обнаружена сальмонелла

ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Сальмонелла обнаружена в магазинах крупнейшей сети розничной торговли Швейцарии - Migros.

С соответствующим предупреждением для населения страны выступило Федеральное управление продовольственной безопасности и и ветеринарии (OSAV), обратив внимание на опасность употребления в пищу зараженных куриных яиц и порекомендовав обратиться к врачу тем, у кого после их употребления возникли кишечные расстройства.

В заявлении OSAV, размещенном на правительственном сайте, подчеркивается, что "сальмонелла была обнаружена в яйцах, продаваемых в Migros". Федеральное управление считает, что "нельзя исключить опасности для здоровья" и рекомендует не употреблять в пищу яйца девяти товарных категорий, маркированными специальными кодами на упаковке. Номера этих кодов приводятся в сообщении. Яйца этих категорий продавались в магазинах Migros в кантонах Женева, Во, Берн, Невшатель и Фрибур.

Отмечается, что зараженные яйца были выявлены во время контрольных мероприятий, которых проводились самой торговой сетью. Они изъяты.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами. Характеризуется в общем случае развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.