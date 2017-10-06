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Полиция установила организатора поездки мигрантов в попавшем в ДТП под Владимиром автобусе

Происшествия
6 октября, 22:21 дата обновления: 6 октября, 22:34 UTC+3

По данным правоохранительных органов, им оказался гражданин Казахстана 1981 года рождения

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили организатора поездки мигрантов в автобусе, который столкнулся с поездом во Владимирской области, им оказался гражданин Казахстана.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

"В настоящее время полицейскими установлен организатор поездки, который является гражданином республики Казахстан 1981 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). "В ходе проведения проверки установлено, что пассажиры автобуса - граждане Узбекистана, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства", - отметил представитель ведомства.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что пассажиры ехали менять на границу с Казахстаном миграционные карты, так как у многих они были уже либо просрочены, либо срок действия заканчивался.

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