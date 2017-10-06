Координатор штаба Навального в Краснодаре задержан за призывы к незаконному митингу

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Полиция задержала жителя Краснодара Мирослава Вальковича за призывы к несанкционированному митингу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД по региону.

Валькович является координатором краснодарского штаба Алексея Навального.

"Валькович задержан за призыв в соцсетях к участию в несанкционированном митинге. В отношении него составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказали в полиции.

Меру наказания Вальковичу определит суд.