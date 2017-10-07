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Источник: ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось

Происшествия
7 октября, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

В пятницу атака телефонных террористов в столице стала самой массовой в России за все время с 11 сентября

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полиция проверила все поступившие в пятницу сообщения об угрозах взрыва в Москве, ни одно из них не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили все сообщения об угрозах взрыва в Москве. Угроза взрыва нигде не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

В пятницу атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой в России за все время с 11 сентября. Она началась с 09:52 мск, в правоохранительные органы поступило более 150 сообщений об угрозах взрыва, были эвакуированы более 120 тыс. человек.

Среди "заминированных" объектов были все четыре аэропорта Московского авиаузла, пять вокзалов - Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский, четыре гостиницы, более 20 торговых центров, более 20 школ, а также детские сады и районные управы. Кроме того, были эвакуированы колледж Олимпийского резерва, Ледовый дворец "Крылатское", спорткомплекс "Олимпийский" и спорткомплекс "Лужники".

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.

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