Тропический шторм "Нэйт" набрал силу на пути к побережью Мексики

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МЕХИКО, 7 октября. /ТАСС/. Мексиканские специалисты в пятницу зафиксировали усиление шторма "Нэйт", который приближается к карибскому побережью этой страны. Как отмечается в заявлении Национальной метеорологической службы, циклон набирает силу.
По состоянию на 16:01 пятницы (00:01 субботы мск) он находился в 125 км от штата Кинтана-Роо, при этом скорость ветра в его пределах достигала 26 м/с с порывами до 30 м/с. Управление гражданской обороны Кинтана-Роо повысило уровень угрозы до "оранжевого" - высокого. Ожидается, что "Нэйт" обрушит на этот регион, а также на штаты Юкатан и Кампече мощные ливни и грозы.
В странах Центральной Америки - Коста-Рике и Никарагуа - "Нэйт" унес жизни более 20 человек. В Коста-Рике в пятницу был объявлен трехдневный траур по погибшим.