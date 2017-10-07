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Два солдата стали жертвами наезда автомобиля на военной базе в США

Происшествия
7 октября, 4:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Также сообщается о шести пострадавших в результате инцидента

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Два военнослужащих базы Fort Jackson (штат Колумбия, США) погибли и шесть пострадали в результате наезда военного автомобиля. Об этом руководство военного объекта сообщило в пятницу в своем Twitter.

"Трагический инцидент с участием военного транспорта и строя солдат привел к смерти двух военнослужащих и травмам еще у шести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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