NBC: полиция Нью-Йорка задержала подростка, угрожавшего расстрелять элитную школу

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала 17-летнего подростка, который угрожал в своем Instagram устроить стрельбу в известной школе изобразительных и сценических искусств имени Фиорелло Лагуардиа, где он учится. Как сообщил в пятницу телеканал NBC, предполагаемого преступника зовут Беннет Линн.
Линн был задержан прямо на пороге школы. Правоохранители провели обыск в квартире ученика, оружия в ней не обнаружили.
Выпускниками школы в разные времена были актеры Аль Пачино и Дженнифер Энистон, певицы Лайза Минелли и Ники Минаж.