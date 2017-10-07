NBC: полиция Нью-Йорка задержала подростка, угрожавшего расстрелять элитную школу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала 17-летнего подростка, который угрожал в своем Instagram устроить стрельбу в известной школе изобразительных и сценических искусств имени Фиорелло Лагуардиа, где он учится. Как сообщил в пятницу телеканал NBC, предполагаемого преступника зовут Беннет Линн.

Линн был задержан прямо на пороге школы. Правоохранители провели обыск в квартире ученика, оружия в ней не обнаружили.

Выпускниками школы в разные времена были актеры Аль Пачино и Дженнифер Энистон, певицы Лайза Минелли и Ники Минаж.