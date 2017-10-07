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СМИ: в Киргизии в ДТП погиб вице-премьер страны Темир Джумакадыров

Происшествия
7 октября, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Уточняется, что автомобиль, в котором находился политик, в субботу утром столкнулся с грузовиком "КамАЗ"

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Автомобиль, в котором находился вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров, в субботу утром столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе Бишкек - Кара-Балта. Как сообщило в субботу информационное агентство "Акиpress" со ссылкой на правоохранительные органы, в результате ДТП погиб сам Джумакадыров, а также его помощник и водитель.

По сведениям агентства, Джумакадыров, который также занимал пост главы Республиканского штаба по проведению выборов, направлялся в город Талас для проверки готовности избирательных участков. Водитель грузовика госпитализирован. Информации о вероятной причине ДТП не приводится.

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