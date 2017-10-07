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Опознаны тела 14 из 17 жертв ДТП во Владимирской области

Происшествия
7 октября, 8:52 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 7, октября. /ТАСС

Во Владимир на опознание прибыли несколько родственников жертв трагедии, сообщил председатель Владимирской региональной общественной организации узбеков "Дружба" Улугбек Болтабаев

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ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Родственники и друзья опознали тела 14 из 17 погибших в ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил председатель Владимирской региональной общественной организации узбеков "Дружба" Улугбек Болтабаев.

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"По данным на три часа ночи, неопознанными остаются три тела, 14 тел опознаны. На опознание во Владимир из Москвы прибыли несколько родственников жертв, но основную часть людей идентифицировали те, кто ехали с ними в автобусе и находятся в пункте временного размещения в Покрове", - уточнил Улугбек Болтабаев.

Он отметил, что в субботу опознание продолжится в 09:00 мск, когда из пункта временного размещения во Владимир приедут пассажиры попавшего в ДТП автобуса.

По данным собеседника агентства, самолет, прибывший из Узбекистана в Москву, чтобы забрать на родину выживших пассажиров, полетит обратно только после завершения процедуры опознания.

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