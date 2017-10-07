Пострадавшие в ДТП во Владимирской области находятся в тяжелом состоянии

Бобровский и Панарин вошли в число трех звезд игрового дня НХЛСпорт 7 октября, 9:16
"Молодежка ОНФ" предлагает каждому лично поздравить Владимира Путина с днем рожденияОбщество 7 октября, 9:12
Российская фигуристка Медведева выиграла произвольную программу на турнире в ЯпонииСпорт 7 октября, 9:06
Россиянка Еремина завоевала бронзу ЧМ по спортивной гимнастике, став открытием турнираСпорт 7 октября, 7:48
Четырехкратной олимпийской чемпионке Людмиле Турищевой исполняется 65 летСпорт 7 октября, 7:05
Проблемы в подготовке из-за травмы помешали гимнастке Мельниковой хорошо выступить на ЧМСпорт 7 октября, 6:55
Родионенко: российская гимнастка Еремина стала настоящим открытием чемпионата мираСпорт 7 октября, 6:32
"Вегас" одержал волевую победу над "Далласом" в первом официальном матче НХЛ в историиСпорт 7 октября, 6:32
Бронзовый призер ЧМ гимнастка Еремина немного разочарована тем, что не стала первойСпорт 7 октября, 6:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Трое пострадавших в ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса, остающихся в медучреждениях Владимира, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Вечером в пятницу в больницу скорой помощи Владимира из Петушинской ЦРБ перевели одного мужчину, сообщил утром в субботу ТАСС директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.
"Состояние пострадавших оценивается как стабильное, тяжелое. В ОДКБ (областная детская клиническая больница - прим. ТАСС) находится ребенок, в больнице скорой медицинской помощи Владимира - двое мужчин, в том числе, тот, которого вечером в пятницу перевезли из Петушков", - сообщил Кирюхин.
В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в пассажирский автобус врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ДТП, для пострадавших в Покрове создан пункт временного размещения.
Власти Узбекистана выслали в Россию специальный самолет, на котором доставят выживших пассажиров автобуса на родину. Власти Владимирской области сообщили, что они организуют доставку людей до аэропорта, а также обеспечат их одеждой и питанием.