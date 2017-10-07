Пострадавшие в ДТП во Владимирской области находятся в тяжелом состоянии

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Трое пострадавших в ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса, остающихся в медучреждениях Владимира, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Вечером в пятницу в больницу скорой помощи Владимира из Петушинской ЦРБ перевели одного мужчину, сообщил утром в субботу ТАСС директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

"Состояние пострадавших оценивается как стабильное, тяжелое. В ОДКБ (областная детская клиническая больница - прим. ТАСС) находится ребенок, в больнице скорой медицинской помощи Владимира - двое мужчин, в том числе, тот, которого вечером в пятницу перевезли из Петушков", - сообщил Кирюхин.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в пассажирский автобус врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ДТП, для пострадавших в Покрове создан пункт временного размещения.

Власти Узбекистана выслали в Россию специальный самолет, на котором доставят выживших пассажиров автобуса на родину. Власти Владимирской области сообщили, что они организуют доставку людей до аэропорта, а также обеспечат их одеждой и питанием.