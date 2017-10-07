Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавшие в ДТП во Владимирской области находятся в тяжелом состоянии

Происшествия
7 октября, 9:16 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 7, октября. /ТАСС

В медицинских учреждениях остаются двое мужчин и ребенок

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Трое пострадавших в ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса, остающихся в медучреждениях Владимира, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Вечером в пятницу в больницу скорой помощи Владимира из Петушинской ЦРБ перевели одного мужчину, сообщил утром в субботу ТАСС директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

Смотрите также

Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

"Состояние пострадавших оценивается как стабильное, тяжелое. В ОДКБ (областная детская клиническая больница - прим. ТАСС) находится ребенок, в больнице скорой медицинской помощи Владимира - двое мужчин, в том числе, тот, которого вечером в пятницу перевезли из Петушков", - сообщил Кирюхин.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в пассажирский автобус врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ДТП, для пострадавших в Покрове создан пункт временного размещения.

Власти Узбекистана выслали в Россию специальный самолет, на котором доставят выживших пассажиров автобуса на родину. Власти Владимирской области сообщили, что они организуют доставку людей до аэропорта, а также обеспечат их одеждой и питанием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Страны
Россия Казахстан Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Киргизии выразил соболезнования в связи с гибелью вице-премьера в ДТП
2
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
3
Владимиру Путину исполняется 65 лет
4
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
5
Глава МИД Саудовской Аравии признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизацию
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Вице-премьер Киргизии, его помощник и водитель погибли в ДТП
Темы дня
Новости партнеров
Реклама