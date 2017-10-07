Третий энергоблок Ровенской АЭС внепланово отключен от сети

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КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Третий энергоблок Ровенской АЭС (РАЭС) отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора. Об этом в субботу сообщили в компании АЭС страны "Энергоатом".
"7 октября 2017 года в 03:56 энергоблок №3 Ровненской АЭС отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5, - сказано в сообщении. - Проводится поиск и устранение причин данного события".
В компании подчеркнули, что три остальных энергоблока РАЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1815 МВт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт (2 блока ВВЭР-440 и 2 блока ВВЭР-1000).