Дело по факту перевозки дериватов краснокнижных животных в Восточную Азию направлено в суд

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские Приморского края направили в суд уголовное дело по факту контрабанды дериватов краснокнижных животных на сумму 6,5 млн руб. Об этом ТАСС сообщила официальный председатель МВД Ирина Волк.

"Следственным отделом при Владивостокском линейном управлении МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации дериватов на сумму свыше 6,5 миллиона рублей", - сказала она.

По ее словам, 46-летний капитан транспортного рефрижератора пронес ручную кладь с мускусными железами кабарги и медвежьими желчными пузырями на борт судна, подготовленного к отходу из Владивостока в морской порт одного из государств Восточной Азии.

"Во время отхода судна из порта при заполнении декларации о личных вещах капитан написал, что подлежащих декларированию предметов не имеет. Однако в его каюте обнаружена и изъята сумка с частями тел животных", - отметила Волк, добавив, что было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.