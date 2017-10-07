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Дело по факту перевозки дериватов краснокнижных животных в Восточную Азию направлено в суд

Происшествия
7 октября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

По данным следствия, капитан транспортного рефрижератора пронес на борт судна ручную кладь с мускусными железами кабарги и медвежьими желчными пузырями на сумму более 6,5 млн рублей

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские Приморского края направили в суд уголовное дело по факту контрабанды дериватов краснокнижных животных на сумму 6,5 млн руб. Об этом ТАСС сообщила официальный председатель МВД Ирина Волк.

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"Следственным отделом при Владивостокском линейном управлении МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации дериватов на сумму свыше 6,5 миллиона рублей", - сказала она.

По ее словам, 46-летний капитан транспортного рефрижератора пронес ручную кладь с мускусными железами кабарги и медвежьими желчными пузырями на борт судна, подготовленного к отходу из Владивостока в морской порт одного из государств Восточной Азии.

"Во время отхода судна из порта при заполнении декларации о личных вещах капитан написал, что подлежащих декларированию предметов не имеет. Однако в его каюте обнаружена и изъята сумка с частями тел животных", - отметила Волк, добавив, что было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

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