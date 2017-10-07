Дело по факту перевозки дериватов краснокнижных животных в Восточную Азию направлено в суд

Теннисистка Халеп впервые в карьере станет первой "ракеткой" мираСпорт 7 октября, 11:51
В Москве заработала обновленная маршрутная сеть общественного транспорта "Магистраль"Общество 7 октября, 11:07
Глава Армении поздравил Владимира Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 11:04
Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 10:54
Parisien: французская прокуратура требует осудить Николя СаркозиМеждународная панорама 7 октября, 10:26
Лукашенко поздравил Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 10:24
Школа лезгинки "Чегет" научит пензенских детей культуре КавказаОбщество 7 октября, 10:19
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при ЯпонииСпорт 7 октября, 10:18
Полиция Великобритании призвала фанатов сборной Англии к сдержанному поведению на ЧМ-2018Спорт 7 октября, 9:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские Приморского края направили в суд уголовное дело по факту контрабанды дериватов краснокнижных животных на сумму 6,5 млн руб. Об этом ТАСС сообщила официальный председатель МВД Ирина Волк.
"Следственным отделом при Владивостокском линейном управлении МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации дериватов на сумму свыше 6,5 миллиона рублей", - сказала она.
По ее словам, 46-летний капитан транспортного рефрижератора пронес ручную кладь с мускусными железами кабарги и медвежьими желчными пузырями на борт судна, подготовленного к отходу из Владивостока в морской порт одного из государств Восточной Азии.
"Во время отхода судна из порта при заполнении декларации о личных вещах капитан написал, что подлежащих декларированию предметов не имеет. Однако в его каюте обнаружена и изъята сумка с частями тел животных", - отметила Волк, добавив, что было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.