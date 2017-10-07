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Датская полиция обнаружила части тела погибшей шведской журналистки

Происшествия
7 октября, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Также были найдены вещи Ким Валл

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полиция Дании обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валл, в убийстве которой подозревается изобретатель Петер Мадсен. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорации "Би-би-си" со ссылкой на полицию.

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По данным "Би-би-си", полицейские обнаружили две сумки, в одной из которых содержались останки Валл. В другой сумке были найдены вещи журналистки.

Валл пропала 10 августа, отправившись вместе с Мадсеном на морскую прогулку. Они отплыли из Копенгагена на построенной им подводной лодке, которая на следующий день затонула в бухте Кёге недалеко от датской столицы. Как говорили свидетели, а позже подтвердили эксперты, субмарина была затоплена специально.

Мадсен был задержан полицией по подозрению в убийстве и первоначально утверждал, что высадил свою спутницу на берег. Обстоятельства дела привлекли внимание прессы по всему миру.

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