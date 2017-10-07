Медики из Узбекистана прибыли во Владимир для осмотра пострадавших в ДТП в Покрове

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Группа медицинских специалистов во главе с замминистра здравоохранения Узбекистана прибыла во Владимир для осмотра двух мужчин и ребенка, пострадавших в ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса в Покрове. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.

"Сейчас группа врачей и представителей Минздрава Узбекистана работает с нашими медиками. Они находятся в больнице скорой помощи Владимира, затем переедут в областную детскую клиническую больницу. Всего в группе шесть человек во главе с замминистра здравоохранения Республики Узбекистан", - уточнил Колков.

Сейчас в медучреждениях региона в стабильно тяжелом состоянии остаются двое мужчин и девочка 2012 года рождения. На 11:30 мск было назначено проведение селекторного совещания с Минздравом России по лечению пострадавших. По словам вице-губернатора, во Владимире продолжается процедура опознания погибших в аварии. Неопознанными остаются трое из 17 жертв ДТП. Власти рассчитывают, что идентифицировать их помогут пассажиры автобуса, которые размещены в Покрове.

Сейчас власти оформляют документы, чтобы в ближайшее время отправить тела в Узбекистан. Работу оперативного штаба контролирует лично губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в пассажирский автобус врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ДТП. В отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП, сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации").

Власти Узбекистана направили в Россию специальный самолет, на котором доставят выживших пассажиров на родину. Администрация Владимирской области организует доставку людей до аэропорта, а также обеспечит их одеждой, питанием и окажет финансовую помощь.