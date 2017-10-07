СК начал проверку по факту смерти сотрудника авиакомпании в Шереметьеве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти сотрудника одной из авиакомпаний во время погрузочно-разгрузочных работ в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"По данным следствия, 6 октября текущего года примерно в 07:00 мужчина, 1970 года рождения, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в комплектовочном помещении терминала Д столичного аэропорта Шереметьево, скоропостижно скончался", - сообщила она.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.