Суд не стал заключать под стражу второго фигуранта дела о падении людей с трапа в Пулкове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался заключить под стражу второго подозреваемого по делу об инциденте в аэропорту Пулково, где с трапа упала пассажирка с ребенком. Об этом в субботу сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

28 сентября пассажирка с ребенком упала с высоты более 3 метров при высадке из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валентина Чернаенко. <…> Он выпущен из-под стражи в зале суда", - сказано в сообщении.

Первый подозреваемый по делу - начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" - был задержан 30 сентября. Он помещен под домашний арест.