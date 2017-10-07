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МВД: около 700 человек участвуют в несанкционированной акции в Москве

Происшествия
7 октября, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка, отметили в пресс-службе ведомства

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Число участников несанкционированной акции протеста в Москве, движущихся колонной по Тверской улице к центру города, составляет 700 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей СМИ", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что полиция и Росгвардия обеспечивает охрану общественного порядка.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция не препятствует движению колонны.

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