МВД: около 700 человек участвуют в несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Число участников несанкционированной акции протеста в Москве, движущихся колонной по Тверской улице к центру города, составляет 700 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей СМИ", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что полиция и Росгвардия обеспечивает охрану общественного порядка.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция не препятствует движению колонны.