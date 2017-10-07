Участников несанкционированной акции в Москве не пропустили на Манежную площадь

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Столичная полиция перекрыла выход на Манежную площадь участникам несанкционированной акции. Сотрудники полиции и Росгвардии направляют их через переходы на другую сторону Тверской улицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ранее сообщили, что в несанкционированной акции участвуют около 700 человек, полиция и Росгвардия обеспечивает охрану общественного порядка.