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Участников несанкционированной акции в Москве не пропустили на Манежную площадь

Происшествия
7 октября, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Сотрудники полиции и Росгвардии направляют их через переходы на другую сторону Тверской улицы

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Столичная полиция перекрыла выход на Манежную площадь участникам несанкционированной акции. Сотрудники полиции и Росгвардии направляют их через переходы на другую сторону Тверской улицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ранее сообщили, что в несанкционированной акции участвуют около 700 человек, полиция и Росгвардия обеспечивает охрану общественного порядка.

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