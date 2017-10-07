МВД Киргизии: нарушение ПДД стало причиной аварии, в которой погиб вице-премьер страны

БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Нарушение правил дорожного движения стало причиной автомобильной аварии, в которой погиб вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МВД страны.

"По предварительным данным, ДТП произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц". Его расследование поручено Следственной службе МВД. "Назначены судебно-медицинская, автотехническая и другие экспертизы, проводятся все необходимые действия в целях полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего ДТП", - говорится в документе.

Автомобильная авария с участием автомашины вице-премьера произошла утром 7 октября в районе села Садовое Чуйской области Киргизии. Внедорожник столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ". "При столкновении обе машины скатились на обочину, "Тойоту" протащило несколько метров, удар был такой силы, что снесло на обочине столб и дерево с корнем", - подчеркивается в сообщении. Кроме Джумакадырова в ДТП также погибли его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов.