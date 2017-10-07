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Находящийся в розыске бывший мэр Владикавказа стал фигурантом еще двух дел

Происшествия
7 октября, 16:29 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 7, октября. /ТАСС

В отношении Сергея Дзантиева возбуждено два дела по статье "Мошенничество"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Северной Осетии и республиканского УФСБ выявили еще два эпизода противоправной деятельности бывшего главы администрации Владикавказа Сергея Дзантиева, сообщила в субботу пресс-служба регионального МВД.

Ранее в отношении бывшего мэра столицы республики было заведено два уголовных дела по статьям УК РФ "Присвоение или растрата" и "Превышение должностных полномочий". Фигурант в августе 2017 года объявлен в международный розыск.

"Следственной частью следственного управления МВД по РСО-Алания в отношении бывшего мэра Владикавказа возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество", - уточняется в сообщении.

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