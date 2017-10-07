Выживших в ДТП под Владимиром пассажиров отправят в Узбекистан в субботу

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ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Граждан Узбекистана, выживших в ДТП с участием поезда в Покрове Владимирской области, которые находятся в пункте временного размещения, планируют отправить на родину в субботу на самолет. Этим же бортом в Узбекистан доставят гробы с опознанными жертвами аварии.
Накануне самолет, направленный в Москву правительством Узбекистана, прибыл на аэродром Раменское.
"Людей стараются отправить сегодня, но пока не окончен процесс оформления документов. Планируется отправить часть гробов и тех граждан Узбекистана, которые находятся в ПВР", - сообщил ТАСС вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.
Как уточнил ТАСС глава Петушинского района Сергей Великоцкий, людей из Покрова планируют отправить на автобусах в Москву около 17:00-17:30 мск.