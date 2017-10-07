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При столкновении автобуса и грузовика в Забайкалье погиб один человек

Происшествия
7 октября, 16:29 дата обновления: 7 октября, 16:45 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 7, октября. /ТАСС

Еще 14 человек получили травмы

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ЧИТА, 7 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае. Водитель грузовика погиб, еще 14 человек пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального минздрава.

"В результате аварии 14 человек пострадали, из них шесть - дети. Один человек погиб", - уточнили в пресс-службе министерства.

Представитель пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю уточнила, что на федеральной трассе "Амур" столкнулись малотоннажный грузовик и рейсовый автобус сообщением Чита - Нерчинск. В момент аварии в автобусе находились 25 человек, в том числе десять несовершеннолетних. На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В региональном минздраве отметили, что для помощи пострадавшим задействованы девять бригад скорой помощи, две бригады Забайкальского центра медицины катастроф, и одна - краевой детской клинической больницы. Там добавили, что одного пострадавшего ребенка 15 лет и одного взрослого уже везут в Читу, куда будут госпитализированы все пострадавшие.

Дети, пострадавшие при столкновении, возвращались из Читы с региональных соревнований по легкой атлетике. "Это наша команда. Ребята возвращались из Читы с краевых соревнований по легкой атлетике, где заняли второе место", - сообщил глава Нерчинского района Роман Сенотрусов.

 

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