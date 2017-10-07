Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Саудовской Аравии предотвращено нападение на один из королевских дворцов

Происшествия
7 октября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

По данным газеты Rai Al Youm, у резиденции произошли столкновения, в результате которых погибли несколько охранников и нападавший

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Попытка вооруженного нападения на дворец Дар ас-Салям предотвращена в Джидде в Саудовской Аравии. Об этом сообщило в субботу арабское издание Rai Al Youm. По данным газеты, которая ссылается на местные источники в королевстве, у резиденции произошли столкновения, в результате которых погибли несколько охранников и нападавший.

Никаких официальных заявлений и комментариев на этот счет из Эр-Рияда не поступало. Между тем, как передает агентство Reuters, посольство США в Саудовской Аравии предупредило своих граждан в королевстве "соблюдать меры безопасности и проявлять предельную осторожность в районе дворца Дар ас-Салям" в связи с появившимися в социальных сетях сообщениях об атаке.

Дар ас-Салям в Джидде является одной из государственных резиденций, где располагается королевская канцелярия, и проводятся министерские заседания.

В последние несколько месяцев Саудовская Аравия сообщала о предотвращении нескольких вооруженных нападений в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
3
Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины
4
Биография президента России Владимира Путина
5
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама