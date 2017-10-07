Несколько человек пострадали из-за наезда автомобиля на людей перед музеем в Лондоне

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в субботу после того, как автомобиль въехал в людей перед Музеем естествознания в Лондоне. Об этом сообщил в Twitter Скотленд-Ярд.

"Несколько человек пострадали на Эксибишн-роуд в Южном Кенсингтоне. Мужчина был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.

A man has been detained by police. #Exhibition Road #South Kensington. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 October 2017

"На месте происшествия находятся сотрудники полиции и Службы скорой помощи Лондона. Ведется расследование с целью установить обстоятельства и мотивы", - отметили в столичной полиции. Инцидент произошел в 14:21 (16:21 мск). В настоящий момент движение по Эксибишн-роуд перекрыто.

На видео, опубликованном телеканалом Sky News, видно, как сотрудники полиции около черной легковой автомашины Toyota с открытой дверью крепко держат лежащего на земле чернокожего человека. Машина проехала несколько метров по пешеходной зоне, прежде чем остановиться у здания музея. Пострадавших около автомобиля не видно.

Полиция британской столицы не рассматривает инцидент как теракт, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Reports on the ground of a car being driven into people outside the Natural History Museum. All media free to use this video. pic.twitter.com/10ePBhqVMF — Patrick Greenfield (@pgreenfielduk) 7 октября 2017 г.

"Лондонская полиция заявила, что инцидент вблизи музея на западе Лондона, в котором несколько человек пострадали, не рассматривается на этой стадии как связанный с терроризмом", - информировало агентство.

В Скотленд-Ярд эту информацию корреспонденту ТАСС не подтвердили, призвав дождаться официального коммюнике.

Телеканал Sky News также сообщал, что "речь идет об обычном инциденте", однако на настоящий момент эксперты, приглашенные в студию, предпочитают не делать никаких выводов, дожидаясь официальной информации на этот счет.

Эксибишн-роуд - это популярная у туристов улица в районе Южный Кенсингтон, на которой расположены три крупных лондонских музея - Музей естествознания, Музей Виктории и Альберта и Музей науки. Это наиболее многолюдное место к югу от королевских садов Кенсингтон-Гарденс. Официальный представитель музея сообщил агентству Reuters, что вход в музей закрыт, его посетители были выведены из здания через запасной выход. В музее заявили, что его сотрудники взаимодействуют с полицией.