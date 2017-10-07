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Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись в Иркутской области

Происшествия
7 октября, 17:33 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 7, октября. /ТАСС

По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы

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ИРКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на трассе Р255 "Сибирь" в Тайшетском районе Иркутской области, есть пострадавшие. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков уходил от столкновения, не справился с управлением и врезался в придорожное кафе, сообщили в субботу ТАСС в ГУ МВД по Иркутской области.

"ДТП произошло в 40 км от районного центра Тайшет, столкнулись два грузовика и зацепили легковой автомобиль. По предварительным данным, погибших нет, есть информация о троих пострадавших, информация уточняется", - сказал собеседник агентства, отметив, что по предварительным данным, травмы у пострадавших незначительные.

Он пояснил, что фура, которая врезалась в кафе, следовала из Красноярского края в сторону Иркутска и перевозила молочные продукты. По предварительным данным, водитель уходил от столкновения. Были ли люди в кафе на момент ДТП, устанавливается.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства, резюмировал собеседник агентства.

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