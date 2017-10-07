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Транспортировка пострадавших в ДТП под Владимиром в Узбекистан пока невозможна

Происшествия
7 октября, 17:41 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 7, октября. /ТАСС

Ранее группа медицинских специалистов во главе с замминистра здравоохранения Узбекистана прибыла во Владимир, где ознакомилась с ходом лечения трех пострадавших в ДТП

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ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Врачи пока не поднимают вопрос о транспортировке получивших травмы в результате ДТП с участием автобуса и поезда в Покрове. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.

"О транспортировке речи не идет, и врачи, прибывшие сегодня во Владимир из Узбекистана, с этим согласились", - отметил собеседник агентства.

Ранее группа медицинских специалистов во главе с замминистра здравоохранения Узбекистана прибыла во Владимир, где ознакомилась с ходом лечения трех пострадавших в ДТП.

"Состояние пациентов стабильное. Лучшие врачи Узбекистана сегодня осмотрели пострадавших, одобрили методы лечения, которые применяются, и достаточно высоко оценили работу наших врачей", - добавил Колков.

Как уточнил вице-губернатор, неопознанными остаются две жертвы аварии. Предварительно, это гражданин Узбекистана и водитель автобуса, гражданин Казахстана. Власти уже связались с родственниками шофера, однако документально процедура опознания еще не закончена. Вечером в субботу 15 опознанных тел, а также не пострадавших пассажиров автобуса, которые после аварии находились в пункте временного размещения в Покрове, отправят в Москву, где на аэродроме Раменское их ожидает самолет, накануне направленный правительством Узбекистана.

 

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