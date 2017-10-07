МЧС ликвидировало пожар около мыса Айя под Севастополем

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления МЧС РФ по Севастополю ликвидировали пожар площадью около 2 гектаров в урочище Казан-Дере, расположенном рядом с мысом Айя под Севастополем. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе севастопольского управления МЧС.
"Вчера в 20:11 (мск) поступило сообщение, сегодня в 11:42 (мск) возгорание было полностью ликвидировано. Горели деревья в урочище Казан-Дере, площадь - предварительно 2 га", - сказали в пресс-службе. О причинах пожара пока не сообщается.
Живописное урочище Казан-Дере является излюбленным местом отдыха туристов, оно расположено перед мысом Айя ближе к Севастополю. Мыс Айя является особо охраняемой природной территорией - государственным природным заказником. Флора этих мест - это порядка 500 видов растений, 28 из которых являются краснокнижными. В частности, здесь растет реликтовая сосна Станкевича, можжевельник высокий и другие редкие виды растений.