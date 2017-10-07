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Globo: в Бразилии число погибших в результате поджога детского сада возросло до 10

Происшествия
7 октября, 18:57 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 7, октября. /ТАСС

Погибшим воспитанникам детского сада было по четыре года

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 октября. /ТАСС/. Еще один ребенок из числа пострадавших при пожаре в муниципальном детском саду в бразильском штате Минас-Жерайс скончался в больнице. Как сообщил в субботу телеканал Globo, речь идет о четырехлетней девочке, имя которой пока не раскрывается прессе.

Таким образом, общее число погибших в результате ЧП достигло 10. Среди них восемь детей, одна из воспитательниц и виновник трагедии. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Погибшим воспитанникам детского сада было по четыре года. В общей сложности в результате инцидента пострадали более 40 человек.

Трагедия произошла 5 октября в населенном пункте Жанауба на юго-востоке Бразилии. По свидетельству очевидцев, поджог совершил 50-летний охранник Дамиан Соарес дус Сантос. Он работал в муниципальном детском саду с 2008 года, однако в прошлом месяце попросил отпуск за свой счет, сославшись на проблемы со здоровьем. В четверг он пришел в учреждение якобы для того, чтобы передать руководству медицинскую справку.

Вместо этого злоумышленник запер входную дверь, облил спиртом себя, детей и совершил поджог. Через несколько часов он скончался в больнице. Врачи не смогли помочь и 43-летней воспитательнице Хелли Абреу Батисте, получившей ожогов 90% тела. По данным СМИ, она отчаянно боролась с преступником и одновременно выбрасывала детей из окна здания, благодаря чему многим удалось спастись.

Мотивы действий охранника до сих пор не установлены. Полиция продолжает расследование. По предварительным данным, сотрудник детского сада страдал психическим заболеванием. Власти Жанаубы объявили семидневный траур в память о жертвах трагедии.

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