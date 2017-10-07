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Медики оказали помощь 11 пострадавшим при наезде машины на людей у музея в Лондоне

Происшествия
7 октября, 20:08 UTC+3

Большинство пострадавших получили травмы ног и головы

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ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Медики оказали помощь 11 пострадавшим в Лондоне при наезде автомашины на пешеходов у Музея естествознания. Об этом сообщила в Twitter Служба скорой помощи британской столицы.

"Мы оказали медицинскую помощь 11 пациентам, большинство получили травмы ног и головы, доставили 9 из них в больницу", - сказано в заявлении службы. 

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