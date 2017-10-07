Медики оказали помощь 11 пострадавшим при наезде машины на людей у музея в Лондоне

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Медики оказали помощь 11 пострадавшим в Лондоне при наезде автомашины на пешеходов у Музея естествознания. Об этом сообщила в Twitter Служба скорой помощи британской столицы.

"Мы оказали медицинскую помощь 11 пациентам, большинство получили травмы ног и головы, доставили 9 из них в больницу", - сказано в заявлении службы.

We attended an incident at Cromwell Road, South Kensington this afternoon. Our statement is below. pic.twitter.com/yBdANOXuZH — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 7 октября 2017 г.