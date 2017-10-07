Полиция назвала инцидент с наездом на людей в Лондоне ДТП

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ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Инцидент с наездом автомобиля на людей в Лондоне является ДТП, а не терактом. Об этом сообщила в Twitter полиция столицы Великобритании.
The incident in #ExhibitionRoad #SouthKensington earlier is not being treated as a terror-related incident. It is a road traffic collision.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 октября 2017 г.
"Инцидент, который ранее произошел на Эксибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон, не трактуется как инцидент, связанный с терроризмом. Это - ДТП", - сказано в сообщении Скотленд-Ярда.
Как ранее сообщила лондонская полиция, несколько человек получили травмы после того, как автомобиль наехал на людей возле здания Музея естествознания. Инцидент произошел в 14:21 (16:21 мск).
Автомобиль проехал несколько метров по пешеходной зоне, сбив прохожих в районе перекрестка улиц Эксибишн-роуд и Кромвель-роуд, прежде чем остановиться у здания соседнего Музея Виктории и Альберта.