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Сотрудники штаба Навального в Петербурге оштрафованы за нарушения проведения митингов

Происшествия
7 октября, 20:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, октября. /ТАСС

Октябрьский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в субботу оштрафовал двоих сотрудников городского штаба Алексея Навального за нарушение порядка проведения митингов на 20 тыс. рублей каждого.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 2 КоАП РФ, Дениса Михайлова. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 2 КоАП РФ, Михаила Сосина. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

В штабе Навального ТАСС пояснили, что Денис Михайлов является юристом штаба, а Михаил Сосин помощником координатора.

Ранее по этой же статье была оштрафована координатор штаба Полина Костылева.

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