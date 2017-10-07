СК ведет проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Забайкальском крае

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ЧИТА, 7 октября. /ТАСС/. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели при пожаре в частном доме в селе Дорожное Забайкальского края трех человек, включая малолетнего ребенка. Как сообщила в субботу пресс-служба регионального СК РФ, при пожаре также пострадали две женщины, которые в тяжелом состоянии госпитализированы.
"7 октября 2017 года около ноля часов местного времени (18:00 мск) в одном из жилых домов в селе Дорожное Акшинского района Забайкальского края произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела двух мужчин и малолетнего ребёнка. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что при пожаре также пострадали две женщины, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в районную больницу. Личности погибших уже установлены - это двое мужчин 39 и 59 лет и трехлетний ребенок. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Cемья, которая проживала в этом доме, злоупотребляла спиртным.