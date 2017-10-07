Полиция задержала 38 человек в центре Петербурга за нарушение правил движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Полиция задержала в центре Санкт-Петербурга 38 человек, нарушивших правила дорожного движения (ПДД) в субботу в ходе несанкционированного шествия по Литейному проспекту. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, все нарушители отпущены после устного предупреждения.

"Около 18.20 мск на Марсовом поле собрались около 1 тыс. человек, через некоторое время они пошли в сторону Литейного проспекта, - сказал представитель полиции. - В процессе движения часть граждан вышла на проезжую часть, тем самым нарушив закон, несмотря на предупреждения полиции по громкой связи. В результате 38 человек были доставлены в отдел полиции за выход на проезжую часть".

В несанкционированном шествии по Литейному, по данным полиции, вместе с представителями СМИ участвовали около 1,8 тыс. человек.

К задержанным была применена мера административного воздействия - устное предупреждение.

"После устного предупреждения эти граждане были отпущены из отдела полиции. На 20.10 мск 20 человек было отпущено, на 20.30 мск никого из этих граждан в отделах полиции не было", - сказали в ГУ МВД.