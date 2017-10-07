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Семь человек пострадали в Чечне в результате хлопка бытового газа

Происшествия
7 октября, 21:33 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, октября. /ТАСС

Сообщается, что хлопок произошел в частном доме и стал причиной возгорания

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ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Семь человек, четверо из которых дети, пострадали в Чечне в результате хлопка бытового газа в частном доме, сообщили в субботу ТАСС в Главном управлении МЧС по республике.

"В частном доме в Гудермесе, по предварительным данным, произошел хлопок бытового газа из-за чего произошло возгорание. По предварительной информации, пострадали семь человек, из них четверо - дети. Погибших нет", - сказали в ведомстве.

Возгорание ликвидировано, причины происшествия выясняются.

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