Семь человек пострадали в Чечне в результате хлопка бытового газа

Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжкеСпорт 7 октября, 21:16
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеемПолитика 7 октября, 21:14
Сборная Швеции возглавила группу A в отборе ЧМ-2018, разгромив команду ЛюксембургаСпорт 7 октября, 20:55
Сборная Нигерии обеспечила себе участие в финальном раунде ЧМ-2018Спорт 7 октября, 20:54
Тактаров: соревнования по ММА в Подмосковье были согласованыСпорт 7 октября, 20:52
КХЛ: арбитры верно оценили ситуацию с не засчитанным голом в ворота ЦСКАСпорт 7 октября, 20:50
Захарова: депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает "охоту на ведьм"Политика 7 октября, 20:48
Син Тхэ Ён: южнокорейцы будут стараться стать такой же сильной командой, как российскаяСпорт 7 октября, 20:43
Никитин: игра со "Спартаком" стала хорошей тренировкой для хоккеистов ЦСКАСпорт 7 октября, 20:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Семь человек, четверо из которых дети, пострадали в Чечне в результате хлопка бытового газа в частном доме, сообщили в субботу ТАСС в Главном управлении МЧС по республике.
"В частном доме в Гудермесе, по предварительным данным, произошел хлопок бытового газа из-за чего произошло возгорание. По предварительной информации, пострадали семь человек, из них четверо - дети. Погибших нет", - сказали в ведомстве.
Возгорание ликвидировано, причины происшествия выясняются.