Около 1 тыс. человек эвакуированы из гостиницы и бара в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Гостиница AZIMUT на Олимпийском проспекте и бар "Hard Rock Cafe" на Арбате эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Всего из-за угрозы взрыва эвакуированы около 1 тыс. человек из гостиницы AZIMUT на Олимпийском проспекте и из бара "Hard Rock Cafe" на Арбате. Полицейские и кинологи проверяют оба здания", - сказал собеседник агентства.

В пятницу была совершена самая массовая телефонная атака. Были "заминированы" более 150 объектов и свыше 120 тыс. человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.