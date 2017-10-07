Около 1 тыс. человек эвакуированы из гостиницы и бара в Москве из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Гостиница AZIMUT на Олимпийском проспекте и бар "Hard Rock Cafe" на Арбате эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Всего из-за угрозы взрыва эвакуированы около 1 тыс. человек из гостиницы AZIMUT на Олимпийском проспекте и из бара "Hard Rock Cafe" на Арбате. Полицейские и кинологи проверяют оба здания", - сказал собеседник агентства.
В пятницу была совершена самая массовая телефонная атака. Были "заминированы" более 150 объектов и свыше 120 тыс. человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.