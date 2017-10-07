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Источник: более 5 тыс. человек эвакуировали из-за угрозы взрыва в Москве из 10 объектов

Происшествия
7 октября, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Сообщения с угрозами взрыва поступили в гостиницы, торговые центры, ночной клуб и бар столицы

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 10 объектов "заминированы" в Москве, из которых эвакуировано более 5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время из-за угрозы взрыва эвакуировано более 5 тыс. человек из более чем 10 зданий в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что все они обследуются полицейскими и кинологами. Среди зданий, куда поступило сообщение об угрозе взрыва - гостиницы, торговые центры, ночной клуб и бар.

В пятницу была совершена самая массовая телефонная атака. Было "заминировало" более 150 объектов и свыше 120 тыс. человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.

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