Пассажиры остановленного из-за урагана поезда Париж - Москва пересядут на другие составы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пассажиры поезда №24/453 Париж - Москва, остановленного из-за штормового циклона "Ксавье" на польской станции Жепин, смогут добраться до станций назначения на составах №14 "Стриж", следующих в российскую столицу из Берлина. Сделать они это смогут уже по имеющимся проездным документам, сообщила в субботу пресс-служба РЖД.

"Пассажирам поезда №24/453 Париж - Москва предоставлена возможность добраться до станций назначения в составах скоростного международного поезда №14 "Стриж" сообщением Берлин - Москва по уже имеющимся проездным документам, - говорится в сообщении. - В соответствии с расписанием поезда "Стриж" отправятся в ближайшие рейсы из Берлина 8 и 9 октября в 18:50 и прибудут в Москву на следующие сутки в 19:11". Отмечается, что пассажиры смогут совершить посадку как в Берлине, так и во Франкфурте-на-Одере.

Пресс-служба также сообщила, что ранее в субботу автобусами до Берлина были отправлены пассажиры поезда №23/452 сообщением Москва - Париж.

В РЖД отметили, что из-за штормового циклона "Ксавье" было прекращено железнодорожное сообщение на севере и северо-востоке Германии. По достигнутой договоренности с администрациями железных дорог Польши, Германии и Франции пассажиров поездов №23/452-453/24 Москва - Париж - Москва доставляют до станций назначения автобусами и местными поездами.

Штормовой циклон привел в Германии к гибели семи человек, десятки пострадали. Концерн Deutsche Bahn в четверг полностью приостановил движение поездов в пяти федеральных землях - в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Шлезвиге-Гольштейне, частично - в Мекленбурге - Передней Померании. Непогода привела к отменам рейсов в аэропортах Бремена и Гамбурга, к задержкам в воздушных гаванях Берлина. В Германской метеослужбе сообщили, что скорость ветра на горе Броккен порой достигала 180 км/ч.