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СМИ: саудовское МВД подтвердило факт нападения на королевский дворец в Джидде

Происшествия
7 октября, 22:35 UTC+3

Два сотрудника королевской охраны погибли, еще трое получили ранения

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения на королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде, совершенного в субботу утром. Как сообщило официальное Саудовское агентство печати, два сотрудника королевской охраны погибли, еще трое получили ранения. Открывший огонь злоумышленник был ликвидирован.

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