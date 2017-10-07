СМИ: саудовское МВД подтвердило факт нападения на королевский дворец в Джидде

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения на королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде, совершенного в субботу утром. Как сообщило официальное Саудовское агентство печати, два сотрудника королевской охраны погибли, еще трое получили ранения. Открывший огонь злоумышленник был ликвидирован.