Полиция задержала женщину, пытавшуюся забраться на ворота Букингемского дворца

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ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Женщина, пытавшаяся забраться на ворота лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II - Букингемского дворца, была задержана в субботу стражами порядка. Об этом сообщила на своем сайте полиция британской столицы.
"В 17:40 (19:40 мск) в субботу, 7 октября, офицеры [полиции, дежурившие] в районе Букингемского дворца, заметили женщину, взбиравшуюся на центральные дворцовые ворота. Женщина, чей возраст предположительно составляет более 30 лет, была задержана офицерами еще перед тем, как успела ступить на дворцовую территорию", - говорится в этом сообщении.
В Скотленд-Ярде также информировали, что нарушительница порядка "была задержана по подозрению в противоправном посягательстве на частные владения". В настоящий момент женщина находится в полицейском участке в центральной части Лондона.
В полиции подчеркнули, что произошедший инцидент не связан с терроризмом.