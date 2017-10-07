Полиция задержала женщину, пытавшуюся забраться на ворота Букингемского дворца

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Женщина, пытавшаяся забраться на ворота лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II - Букингемского дворца, была задержана в субботу стражами порядка. Об этом сообщила на своем сайте полиция британской столицы.

"В 17:40 (19:40 мск) в субботу, 7 октября, офицеры [полиции, дежурившие] в районе Букингемского дворца, заметили женщину, взбиравшуюся на центральные дворцовые ворота. Женщина, чей возраст предположительно составляет более 30 лет, была задержана офицерами еще перед тем, как успела ступить на дворцовую территорию", - говорится в этом сообщении.

В Скотленд-Ярде также информировали, что нарушительница порядка "была задержана по подозрению в противоправном посягательстве на частные владения". В настоящий момент женщина находится в полицейском участке в центральной части Лондона.

В полиции подчеркнули, что произошедший инцидент не связан с терроризмом.