Экстренные службы проводят эвакуацию гостиницы в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Жители и персонал гостиницы "Венец" в центре Ульяновска эвакуированы после сообщения о минировании здания. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в субботу в пресс-службе Управления МВД России по Ульяновской области.

"Проводится эвакуация проживающих в гостинице и персонала. По предварительной информации, поступило сообщение о минировании здания", - сообщили в пресс-службе.

Гостиница "Венец" строилась как часть единого комплекса Ленинского Мемориала в 1967 - 1970 годах.