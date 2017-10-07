Экстренные службы проводят эвакуацию гостиницы в Ульяновске

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УЛЬЯНОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Жители и персонал гостиницы "Венец" в центре Ульяновска эвакуированы после сообщения о минировании здания. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в субботу в пресс-службе Управления МВД России по Ульяновской области.
"Проводится эвакуация проживающих в гостинице и персонала. По предварительной информации, поступило сообщение о минировании здания", - сообщили в пресс-службе.
Гостиница "Венец" строилась как часть единого комплекса Ленинского Мемориала в 1967 - 1970 годах.