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Экстренные службы проводят эвакуацию гостиницы в Ульяновске

Происшествия
7 октября, 23:02 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 7, октября. /ТАСС

По предварительной информации, поступило сообщение о минировании здания

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УЛЬЯНОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Жители и персонал гостиницы "Венец" в центре Ульяновска эвакуированы после сообщения о минировании здания. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в субботу в пресс-службе Управления МВД России по Ульяновской области.

"Проводится эвакуация проживающих в гостинице и персонала. По предварительной информации, поступило сообщение о минировании здания", - сообщили в пресс-службе.

Гостиница "Венец" строилась как часть единого комплекса Ленинского Мемориала в 1967 - 1970 годах.

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