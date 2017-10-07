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Рэпер Нелли арестован по обвинению в изнасиловании

Происшествия
7 октября, 23:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, октября. /ТАСС

Певец был задержан в штате Вашингтон

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Рэп-исполнитель Корнелл Хейнс (Нелли)

Рэп-исполнитель Корнелл Хейнс (Нелли)

© AP Photo/Jeff Roberson

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель, обладатель трех музыкальных премий Grammy Нелли арестован по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщил в субботу онлайн-ресурс TMZ.

По его данным, артиста задержали в городе Оберн (штат Вашингтон) после того, как в полицию обратилась женщина, имя которой не приводится. Она утверждала, что 42-летний певец, настоящее имя которого - Корнелл Хейнс, изнасиловал ее в одном из гастрольных автобусов. Рэпер выступал в Оберне с концертом.

Нелли был помещен под стражу, однако, по данным TMZ, его вскоре выпустили на свободу. Как заявили в полиции, певец должен предстать перед судом в скором времени.

Адвокат исполнителя заявил ресурсу, что дело против его подзащитного полностью сфабриковано. Адвокат подчеркнул, что обвинения "продиктованы жадностью и местью", не уточнив, что он имел в виду.

Родившийся в 1974 году Нелли выпустил семь студийных альбомов, разошедшихся в США общим тиражом более 8 млн копий. Артист является обладателем трех премий Grammy, которые он получил в 2003 и 2004 годах. В 2009 году авторитетный журнал Billboard поставил рэпера на третье место в списке главных музыкальных артистов прошлого десятилетия.

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