Сотрудник штаба Навального в Петербурге оштрафован за нарушения правил проведения митингов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в субботу вечером оштрафовал на 20 тыс. рублей помощника координатора городского штаба блогера Алексея Навального за нарушение порядка проведения митингов.
"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 2 КоАП РФ, Андрея Горшкова. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сообщила объединенная пресс- служба судов Санкт-Петербурга.
По данным штаба Навального, Горшков является помощником координатора штаба.
Сегодня же суд оштрафовал на такие же суммы юриста штаба Дениса Михайлова и помощника координатора Михаила Сосина.
Ранее по этой же статье на 20 тыс. рублей была оштрафована координатор штаба Полина Костылева.