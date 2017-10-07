Сотрудник штаба Навального в Петербурге оштрафован за нарушения правил проведения митингов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в субботу вечером оштрафовал на 20 тыс. рублей помощника координатора городского штаба блогера Алексея Навального за нарушение порядка проведения митингов.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 2 КоАП РФ, Андрея Горшкова. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сообщила объединенная пресс- служба судов Санкт-Петербурга.

По данным штаба Навального, Горшков является помощником координатора штаба.

Сегодня же суд оштрафовал на такие же суммы юриста штаба Дениса Михайлова и помощника координатора Михаила Сосина.

Ранее по этой же статье на 20 тыс. рублей была оштрафована координатор штаба Полина Костылева.