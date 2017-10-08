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В Петербурге СК возбудил дело по факту смерти пациентки скорой

Происшествия
8 октября, 0:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, октября. /ТАСС

Бригада скорой помощи опоздала на вызов из-за перекрытых несанкционированным шествием улиц

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи с имевшим место в субботу инцидентом, когда бригада скорой помощи опоздала к умирающей пациентке из-за перекрытых несанкционированным шествием улиц города. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщила пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Из квартиры дома на Колокольной улице поступил вызов скорой помощи в связи с плохим самочувствием 55-летней местной жительницы. По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы, - сообщает ГСУ СК. - Однако проезд Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины".

СК проводит комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

В городском комитете по здравоохранению ТАСС сообщили, что бригада скорой помощи опоздала из-за того, что движение было перекрыто несанкционированным шествием. Машина скорой ехала из Мариинской больницы по вызову на Колокольную улицу и не смогла проехать даже после вызова ГИБДД, так как была заблокирована на углу Литейного и Невского проспектов. В итоге скорая приехала на Колокольную спустя 16 минут, хотя могла добраться за две минуты.

По данным полиции, около 18:20 мск на Марсовом поле собрались около 1 тыс. человек, через некоторое время они пошли в сторону Литейного проспекта, в шествии в общей сложности участвовали около 1,8 тыс. человек. В процессе движения некоторые участники несанкционированного шествия вышли на проезжую часть, несмотря на предупреждения полиции по громкой связи. В результате 38 человек были доставлены в отдел полиции за выход на проезжую часть и после устного предупреждения отпущены.

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