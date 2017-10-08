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CNN: во Флориде закрыли дом престарелых, где погибли 12 человек

Происшествия
8 октября, 0:51 дата обновления: 8 октября, 3:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, октября. /ТАСС

Власти штата ранее распорядились лишить учреждение лицензии на предоставление медицинских услуг в рамках госпрограммы медстрахования для малоимущих

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НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Руководство дома престарелых в штате Флорида, где в прошлом месяце погибли 12 человек, объявило о его закрытии. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, администрация учреждения уведомила власти штата, что все его 245 сотрудников уволены. До этого губернатор штата Рик Скотт распорядился лишить дом престарелых лицензии на предоставление медицинских услуг в рамках государственной программы медстрахования для малоимущих.

В середине сентября правоохранительные органы Флориды сообщили, что в городе Голливуд на юго-востоке штата погибли 12 человек в возрасте от 57 до 99 лет. Официальные причины их гибели до сих пор не обнародованы, однако следователям удалось выяснить, что в момент трагедии в здании стояла сильная жара, так как там отсутствовала электроэнергия и не работали кондиционеры после обрушившегося на штат урагана "Ирма".

Температура в доме престарелых достигала 38,5 градуса. Более 140 пациентов после этого были эвакуированы, некоторых пришлось госпитализировать из-за проблем с сердцем.

Рик Скотт пообещал разобраться в случившемся и наказать виновных по всей строгости закона. Расследование по данному уголовному делу продолжается.

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