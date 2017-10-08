Ураган "Нэйт" достиг южного побережья США

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Ураган первой категории "Нэйт" достиг южного побережья США, принеся с собой дожди и мощные ветры. Об этом сообщил в субботу национальный центр по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого расположена в Майами (штат Флорида).

Согласно его данным, эпицентр "Нэйта" находится рядом с устьем реки Миссисипи. Ураган немного ослаб и пока не достиг второй категории, как прогнозировали синоптики. По их словам, атмосферное явление будет продвигаться вглубь континента, сейчас его скорость составляет около 9 м/с. Максимальная скорость ветра в эпицентре стихии достигает 38 м/с.

Как отмечалось ранее, в штатах Луизиана, Флорида и Алабама введен режим ЧП. В Новом Орлеане (штат Луизиана) в связи с приходом урагана с вечера субботы до утра воскресенья действует комендантский час.

В ряде прибрежных районов Луизианы и Флориды объявлена обязательная эвакуация. Губернатор Луизианы распорядился мобилизовать около 1,3 тыс. бойцов Национальной гвардии, которые будут привлечены к ликвидации последствий удара стихии. Ряд аэропортов в Алабаме и Флориде объявили, что приостанавливают работу до воскресенья.

Еще перед приближением урагана американские нефтегазовые компании в значительном объеме свернули добычу ресурсов в Мексиканском заливе. По данным властей США, добыча нефти прекращена примерно на 92%, газа - на 77%. Более чем с 300 из расположенных в акватории 737 обитаемых нефтегазовых платформ был эвакуирован персонал.

В странах Центральной Америки - Коста-Рике и Никарагуа "Нэйт" унес жизни свыше 20 человек. В Коста-Рике в пятницу был объявлен трехдневный траур по погибшим.