Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ураган "Нэйт" достиг южного побережья США

Происшествия
8 октября, 4:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, октября. /ТАСС

Пока ураган не достиг второй категории, максимальная скорость ветра в его эпицентре достигает 38 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Ураган первой категории "Нэйт" достиг южного побережья США, принеся с собой дожди и мощные ветры. Об этом сообщил в субботу национальный центр по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого расположена в Майами (штат Флорида).

Согласно его данным, эпицентр "Нэйта" находится рядом с устьем реки Миссисипи. Ураган немного ослаб и пока не достиг второй категории, как прогнозировали синоптики. По их словам, атмосферное явление будет продвигаться вглубь континента, сейчас его скорость составляет около 9 м/с. Максимальная скорость ветра в эпицентре стихии достигает 38 м/с.

Как отмечалось ранее, в штатах Луизиана, Флорида и Алабама введен режим ЧП. В Новом Орлеане (штат Луизиана) в связи с приходом урагана с вечера субботы до утра воскресенья действует комендантский час.

В ряде прибрежных районов Луизианы и Флориды объявлена обязательная эвакуация. Губернатор Луизианы распорядился мобилизовать около 1,3 тыс. бойцов Национальной гвардии, которые будут привлечены к ликвидации последствий удара стихии. Ряд аэропортов в Алабаме и Флориде объявили, что приостанавливают работу до воскресенья.

Еще перед приближением урагана американские нефтегазовые компании в значительном объеме свернули добычу ресурсов в Мексиканском заливе. По данным властей США, добыча нефти прекращена примерно на 92%, газа - на 77%. Более чем с 300 из расположенных в акватории 737 обитаемых нефтегазовых платформ был эвакуирован персонал.

В странах Центральной Америки - Коста-Рике и Никарагуа "Нэйт" унес жизни свыше 20 человек. В Коста-Рике в пятницу был объявлен трехдневный траур по погибшим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США Никарагуа Коста-Рика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
2
Трамп пообещал, что скоро все поймут, о каком варианте ответа в адрес КНДР он говорил
3
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
4
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
5
Два автогола южнокорейских футболистов помогли россиянам выиграть товарищеский матч
6
Жертвами нападения на королевский дворец в Саудовской Аравии стали двое охранников
7
Российские гимнасты в предпоследний день ЧМ завоевали больше всех наград
Темы дня
Новости партнеров
Реклама