СМИ: спецборт МО Узбекистана доставил пострадавших в ДТП под Владимиром в Ташкент

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ТАШКЕНТ, 8 октября./ТАСС/. Военно-транспортный самолет министерства обороны Узбекистана в воскресенье доставил в республику пострадавших и тела погибших в ДТП под Владимиром. Об этом сообщил телеканал "Узбекистан24".
"На борту Ил-76, вылетевшего с аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском, находились 36 участников аварии и пятеро их родственников. Самолет совершил посадку в Термезе, куда доставлены 22 жителя Сурхандарьинской области и тела 15 погибших. Затем самолет вылетел в Ташкент", - говорится в сообщении. Сообщается также, что трое пострадавших, в том числе пятилетняя девочка, остаются в палате реанимации в больнице во Владимире.
В ночь на пятницу 6 октября у станции Покров во Владимирской области в автобус с 58 пассажирами, застрявший на железнодорожном переезде, врезался пассажирский поезд. В результате столкновения погибли, по последним данным, 17 человек, 16 из них - граждане Узбекистана.